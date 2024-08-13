ÖSYM duyurdu: 2024-HMGS ile İYÖS Başvuruları başladı

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları başladı. Adaylar, İYÖS başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: 2024-HMGS ile İYÖS Başvuruları başladı

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları ile ilgili duyuru geldi. 2024-HMGS ile 2024-İYÖS’e başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. 

ÖSYM duyurdu: 2024-HMGS ile İYÖS Başvuruları başladı - 1

BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS’e başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS’e ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-HMGS ile 2024-İYÖS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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