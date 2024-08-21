ÖSYM duyurdu: 2024-Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları başladı

2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme), başvuruları 21 Ağustos itibarıyla başladı. Adaylar, Sayıştay Eleme Sınavı başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: 2024-Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları başladı

2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme), başvuruları için duyuru geldi. Sınava başvurular, 21-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM duyurdu: 2024-Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları başladı - 1

BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme), 6 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 21-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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