ÖSYM duyurdu: 2024-Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları başladı

ÖSYM BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme), 6 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 21-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.