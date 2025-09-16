ÖSYM duyurdu: 2025-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme tercihleri başladı

Adaylar, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



ÖSYM’nin açıklamasına göre, ek yerleştirme için tercih süreci 22 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.



Adayların süreci dikkatle takip etmeleri ve son başvuru tarihini kaçırmamaları önem taşıyor.