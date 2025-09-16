ÖSYM duyurdu: 2025-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme tercihleri başladı
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, 16 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2025-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
Adaylar, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
ÖSYM’nin açıklamasına göre, ek yerleştirme için tercih süreci 22 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.
Adayların süreci dikkatle takip etmeleri ve son başvuru tarihini kaçırmamaları önem taşıyor.
