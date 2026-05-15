ÖSYM duyurdu. 2026-DGS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM ) düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS ) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.