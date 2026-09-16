ÖSYM duyurdu: 392 aday yeniden KPSS'ye girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Eylül günü gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa 'daki bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini açıkladı. İncelemelerin ardından 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OKULA ULAŞAMADILAR

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül günü gerçekleştirildi. Sınava 1 milyon 708 bin 329 aday katıldı. Sınavın yapıldığı sabah, Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

SINAVA 30 DAKİKA GEÇ BAŞLADILAR

Yetkililer, çok sayıda adayın sınav merkezlerine zamanında ulaşamayabileceğini tespit ederek sınavla ilgili binalarda 30 dakika erteleme talep etti. ÖSYM , sınav güvenliği ve gizliliğinin korunması şartıyla Osmanbey Kampüsü'ndeki binalara giriş süresinin 30 dakika uzatılmasına ve sınavın 10.45'te başlatılmasına karar verdi.

392 ADAYA EŞ DEĞER SINAV YAPILACAK

Yapılan incelemelerde, Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği belirlendi. ÖSYM, fırsat eşitliğinin korunması amacıyla söz konusu adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildiğini duyurdu.