KPSS-2024/1 tercihleri başladı: 2024/1 merkezi atama ne zaman? (KPSS-2024/1 tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.  ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme yapılacak. Adaylar tercih başvurularını ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. KPSS 2024/1 tercih kılavuzuna göre, adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

KPSS-2024/1 tercihleri başladı: 2024/1 merkezi atama ne zaman? (KPSS-2024/1 tercih kılavuzu)

Kamu kurumlarına yerleştirilecek adayların tercihleri alınmaya başlandı. 'ye katılım sağlayan adaylar 18 Temmuz'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.  KPSS tercih sürecinin ayrıntıları yayımlanan kılavuzla paylaşıldı. 

KPSS-2024/1 TERCİH TARİHLERİ

Tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. 

KPSS-2024/1 tercihleri başladı: 2024/1 merkezi atama ne zaman? (KPSS-2024/1 tercih kılavuzu) - 1

-2024/1 TERCİH DUYURUSU

'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu için tıklayın

 

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