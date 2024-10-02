ÖSYM duyurdu: ÖZYES (BESYO) tercihleri başladı (ÖZYES tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri açıklandı)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tercih takvimi belli oldu. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları hesaplanarak Spor Bilimleri Fakültesi programlarına öğrenci alımı yapılacak.

ÖSYM duyurdu: ÖZYES (BESYO) tercihleri başladı (ÖZYES tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri açıklandı)

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için tercih işlemleri 2 Ekim tarihi itibariyle başladı. ÖZYES tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntılarını paylaştı. 

ÖZYES KILAVUZU

ÖSYM duyurdu: ÖZYES (BESYO) tercihleri başladı (ÖZYES tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri açıklandı) - 1

'den yapılan duyuruda; "2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 2 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2024-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-ÖZYES Tercih Kılavuzu, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercih bildiriminde bulunacak adayların, bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

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