ÖSYM duyurdu: ÖZYES (BESYO) tercihleri başladı (ÖZYES tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri açıklandı)

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 2 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. Tercih işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Yerleştirme işleminde, 2024-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-ÖZYES Tercih Kılavuzu, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercih bildiriminde bulunacak adayların, bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.