ÖSYM duyurdu: YÖS/2 başvuruları başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( ÖSYM ) düzenlenecek, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) başvurularına yönelik açıklama geldi.

Yükseköğretim Kurulu, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama geçen yıl gerçekleştirilmiş ve yıl içinde iki kez TR-YÖS sınavı düzenlenmişti.