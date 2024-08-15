ÖSYM duyurdu: YÖS/2 başvuruları başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) başvurularına yönelik açıklama geldi.
ÖSYM, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı duyuruda; "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2024 TR-YÖS/2) başvuruları 16 Ağustos’ta başlayacak, 2 Eylül’de sona erecek." ifadelerine yer verdi.
Yükseköğretim Kurulu, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama geçen yıl gerçekleştirilmiş ve yıl içinde iki kez TR-YÖS sınavı düzenlenmişti.
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