ÖSYM duyurdu: YÖS/2 başvuruları başlıyor

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2024 TR-YÖS/2) başvuru süreciyle ile ilgili duyuru paylaştı. Yapılan duyuruya göre, YÖS/2 yarın başlayacak.

ÖSYM duyurdu: YÖS/2 başvuruları başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () düzenlenecek, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) başvurularına yönelik açıklama geldi.

ÖSYM, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı duyuruda; "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2024 TR-YÖS/2) başvuruları 16 Ağustos’ta başlayacak, 2 Eylül’de sona erecek." ifadelerine yer verdi. 

ÖSYM duyurdu: YÖS/2 başvuruları başlıyor - 1

Yükseköğretim Kurulu, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama geçen yıl gerçekleştirilmiş ve yıl içinde iki kez TR-YÖS sınavı düzenlenmişti.

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