ÖSYM duyurdu: YÖS başvuru süresi uzatıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2025-TR-YÖS/1'e başvurular ve ücret ödeme işlemleri 20 Mart'a kadar uzatıldı. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM SÜRE UZATIMI DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Başkanlığımızca 11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2025-TR-YÖS/1) başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 20 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.