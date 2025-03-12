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ÖSYM duyurdu: YÖS başvuru süresi uzatıldı

11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2025-TR-YÖS/1) başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri uzatıldı. Peki, YÖS başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM duyurdu: YÖS başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2025-TR-YÖS/1'e başvurular ve ücret ödeme işlemleri 20 Mart'a kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: YÖS başvuru süresi uzatıldı - 1

SÜRE UZATIMI DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Başkanlığımızca 11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2025-TR-YÖS/1) başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 20 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

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