ÖSYM duyurdu: 2024-İcra Yeniden Değerlendirme sonuçları açıklandı
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı.
İcra Yeniden Değerlendirme sonuçlarına yönelik ÖSYM'den duyuru geldi. Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından ulaşabilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın (2024-İcra) Temel Soru Kitapçığı’nda Alan Bilgisi Testi kısmında yer alan 26 numaralı soru, yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemi yeniden yapılmıştır.
Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 4 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.
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