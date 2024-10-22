ÖSYM duyurdu: 2024-İSG/2 başvuruları başladı (İSG başvurusu nasıl yapılır?)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuruları başladı. Adaylar, İSG başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvurular 22-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2), 8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular 22-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 22 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-İSG/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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