ÖSYM duyurdu: 2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2024-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 10-16 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "26 Eylül-1 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2024-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 10-16 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir." denildi.

