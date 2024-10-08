ÖSYM duyurdu: 2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, 2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM duyurdu: 2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2024-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 10-16 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. 

ÖSYM duyurdu: 2024-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - 1

SONUÇ DUYURUSU 

'den yapılan açıklamada; "26 Eylül-1 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2024-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 10-16 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir." denildi. 

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