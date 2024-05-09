ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

, - 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınavı 12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak. 

ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 1

'den yapılan açıklamada; "12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e- 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 09 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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