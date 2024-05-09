ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 09 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.