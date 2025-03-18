ÖSYM e-YDS/3 başvuru ekranı 2025: YDS İngilizce başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu yıl üçüncü kez düzenlenecek YDS/3 İngilizce sınavının başvuru takvimi belli oldu. e-YDS başvuru ücreti 1.500 TL olarak belirlenirken adaylar, sınav ücretlerini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırabilecek. e-YDS İngilizce sınavı başvuru işlemleri başladı. İşte, yayınlanan kılavuzun detayları…



ÖSYM DUYURDU: e-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI



ÖSYM’den yapılan açıklamada “e-YDS 2025/3 İngilizce alanında 5 Nisan 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Sınava başvurular, 18-25 Mart 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 18 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.



Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.



e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. “ Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.



Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2025 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.



2025 e-YDS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



