ÖSYM ek tercih kılavuzu 2022: YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından 26 Ağustos tarihinde tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleri gündeme geldi. Henüz bir üniversiteye yerleşememiş öğrenciler tarafından merakla beklenen YKS ek tercihleri için tarih verilip verilmediği merak ediliyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?



YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu için tarih belli oldu. YÖK tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi belli oldu.



Buna göre; YKS ek tercihler 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



YÖK tarafından yayımlanan bilgilere göre, YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.



EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.