ÖSYM ek tercih takvimi 2022: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? (YKS ek tercih kılavuzu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS ek tercih işlemlerinin başlayacağı gün bekleniyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte gündeme gelen YKS ek tercih kılavuzu, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara göre yayımlanacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?



YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?



YKS ek tercihleri için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.



Buna göre; 26 Ağustos'ta tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayının ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?



Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.



Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.