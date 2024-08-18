ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre, kamuda boş bulunan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, gözlerini Aday İşlemleri Sistemi'ne çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.



Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

