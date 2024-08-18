ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin başlayacağı tarihle ilgili gözler ÖSYM'den yapılacak duyuruya çevrildi. EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, aldıkları puanlara göre kamuda boş olan kontenjanları değerlendirecek olan adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 tercih kılavuzu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre, kamuda boş bulunan kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, gözlerini Aday İşlemleri Sistemi'ne çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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