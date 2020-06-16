ÖSYM giriş ekranı: YKS giriş belgesi erişime açıldı

Son dakika haberi! Bu yıl küresel salgın gölgesinde gerçekleşecek YKS için adaylar gün saymaya başladı. Güncellenen sınav takvimi ile adaylar 27 ve 28 Haziran tarihinde YKS'ye girecek. YKS giriş belgeleri ise bugün açıklandı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



27 Haziran ve 28 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS, oturum düzeni ise şu şekilde duyuruldu:



- 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10.15



- 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15



- 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45



YKS BARAJ PUANI VE SÜRESİ DEĞİŞTİ



Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), TYT sınavında sürenin 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.



YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtildi.



YKS NASIL YAPILACAK?



Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen eğitim ve öğretim yılı beraberinde üniversite ve lise sınav tarihlerini de ekledi. Bu kapsamda alınacak önlemlerle düzenlenen YKS için Halis Aygün, Twitter hesabından bilgilendiri bir paylaşımda bulundu.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



YKS'ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr takip ederek işlem yapabilir.



2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Sınav giriş belgelerinin ise sınava yaklaşık 10 gün kala açıklanması bekleniyor.



Adaylar sınav giriş belgeleri olmadan sınav salonlarına giremiyorlar.

﻿YKS'YE GİRECEK ADAYLARA ÖNERİLER