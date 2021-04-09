ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak

2021-DİB-MBSTS, yarın saat 14.45'te başlayacak ve adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, soruları yanıtlamaları için 90 dakika süre verilecek.



Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen KPSS DHBT ise 11 Nisan pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınavda soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanınacak.



COVİD-19 ÖNLEMLERİ UYGULANACAK



Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.



Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.



İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.



Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.



Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.



ADAYLAR VE GÖREVLİLER, KISITLAMADAN MUAF OLACAK



ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.



Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.