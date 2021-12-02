ÖSYM, iç denetçi sınava giriş belgelerini erişime açtı

Haberler 02.12.2021 - 16:24
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2021-İç Denetçi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı.
Adaylar, 5 Aralık’ta uygulanacak Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.