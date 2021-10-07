ÖSYM, ikinci ek yerleştirme baraj puanlarını açıkladı

ÖSYM, üniversiteye geçişte bu yıl ilk kez düzenlenecek ikinci ek yerleştirme dönemi için aday sonuç belgelerini güncelledi.

Düşük baraj uygulamasından yararlanarak tercih yapacak adayların, yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı.



Bu yıla mahsus olarak düzenlecek ikinci ve son ek yerleştirme döneminde, barajlar Temel Yeterlilik Testinde 140'a, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi'nde ise 170'e düşürülecek.

Bu kapsamda, 2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140 ile 150, AYT ve YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların yerleştirme puanları oluşturuldu.

Adayların, ortaöğretim başarı puanı eklenerek hesaplanan yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı.

Belgeler, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Birinci ek yerleştirme kapsamında kayıt hakkı kazanan adaylar için bugün son gün.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardında, boş kontenjanlar hesaplanarak ikinci ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor.

