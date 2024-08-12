ÖSYM ilk defa Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı, ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ÖSYM ilk defa Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı yapacak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile arasında imzalanan protokol çerçevesinde "2024 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı" Ankara'da yapılacak.

İlk defa ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Sınava ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri katılabilecek.

başvuruları 9-15 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınavın geç başvuru tarihi ise 23 Ekim olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

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