ÖSYM, İSG sınav sonuçlarını açıkladı (İSG cevap anahtarı yayınlandı mı?)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada İSG/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2021 saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

İSG/2 SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021-İSG/2 sınavının aday cevapları ve cevap anahtarı, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.



2021 İSG/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI