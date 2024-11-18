ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi: 2025 Lisans KPSS sınavı ne zaman?

Kamuya bağlı kurumlarda istihdam edilme hayali olan pek çok kişi, lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS'nin Lisans oturumuna dair araştırmalarına hız verdi. KPSS başvuru tarihinin yanı sıra sınav tarihleri de araştırılıyor. Öte yandan KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu gelecek yıl yapılmayacak.



2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.



KPSS OTURUM TARİHLERİ



KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.



KPSS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.

