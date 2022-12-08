ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih tarihleri, tamamlanan KPSS sınavlarının ardından sorgulanmaya başladı. Girdikleri sınavlar sonrası KPSS P1-P2-P3 puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

tercih takvimi, 18 Eylül ve 3-24 Kasım tarihlerinde tamamlanan sınavların ardından, adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına giren öğrenciler, KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte farklı puan türlerine göre tercih yapacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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