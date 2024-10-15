ÖSYM KPSS tercih takvimi: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

Kamuda memur olmak adına KPSS oturumlarına katılım sağlayan ön lisans mezunu binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı tercih sürecine odaklandı. Yakın zaman önce KPSS ön lisans branş sıralamaları açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından adayların beklentileri de yükseldi. İşte, ÖSYM KPSS ön lisans tercihlerinde son gelişmeler...



2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024 KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.



Ekim ya da Kasım ayı içinde söz konusu kılavuzu dair gelişme olması bekleniyor.



Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.



KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden



T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.