ÖSYM sınav takvimi 2023: YKS, KPSS, ALES ve DGS sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasını bekleyen binlerce öğrenci, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. 2023 yılı için sınav takviminin belli olmasını bekleyen öğrenciler, YKS, KPSS, ALES ve DGS sınavlarına ne zaman gireceklerini merak ediyor.



ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ



ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kaldırdı.



Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği yapılacak çalışmanın ardından netleşecek.



2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?



2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.



ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.

2023 KPSS NE ZAMAN?



Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,



2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.



2023 DGS NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

2023 ALES NE ZAMAN?



ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir.



ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.