ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ YKS KPSS DGS YÖKDİL YDS ve ALES takvimi

Üniversiteye yerleştirme için yapılan YKS, memur adaylarının katılım sağladığı KPSS, akademik kariyer hedefleyenlerin başvurduğu ALES ve iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavlarının 2025 tarihleri sorgulanıyor. İşte, ÖSYM 2025 sınav takvimi ve söz konusu sınavlar hakkında bilgi...



ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.



2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.



Bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.



2025 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

