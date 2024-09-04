ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2025 YKS-MSÜ-DGS-KPSS-ALES ve YDS tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2025 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2025 YKS-MSÜ-DGS-KPSS-ALES ve YDS tarihleri

2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, 2025 sınav takvimi hakkında bilgi...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

Bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

2025 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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