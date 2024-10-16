ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? 2025 KPSS-ALES-DGS-YKS-MSÜ-YDS takviminde son durum

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, YKS, TUS, DGS, YDS, için başvuru, sınav ve sonuç açıklama takvimi, bu kapsamda sınava hazırlanan vatandaşların sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimine dair merak edilenler...



ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.



2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.



Bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.



2025 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.