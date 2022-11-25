ÖSYM sınav takvimini geri çekti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün açıkladığı 2023 yılı sınav takvimini bir gün sonra geri çekti.

Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.



Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği, o çalışmanın ardından netleşecek.



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının haziran ayının ilk haftası yapılması planlanıyor. Kurban Bayramı ise 29 Haziran'a denk geliyor.



Kulislere yansıyan bilgilere göre, üniversite sınav tarihinin değiştirilmemesi durumunda, seçimler 1 ay öne alınabilir.



Bu durumda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor.