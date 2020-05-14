ÖSYM sınavların başvuru tarihini güncelledi

ÖSYM corona virüs nedeniyle sınavların başvuru tarihini yeniden düzenledi.

14.05.2020 - 10:42

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Son dakika haberi! 

ÖSYM, corona virüs nedeniyle sınavların başvuru tarihini güncelledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 

"Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi. 

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 

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