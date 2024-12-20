ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: 2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-TUS 2. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: 2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı () ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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