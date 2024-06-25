ÖSYM takvimi: ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES yerleri açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını yaparken bir yandan da sürece ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Sınav giriş belgelerinin paylaşılacağı tarih adayların araştırdığı konuların başında geliyor.
2024-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra sınav giriş belgeleri erişime açılacak.
ALES YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Adayların sınav giriş yerlerinin en geç sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor
Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
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