ÖSYM takvimi: ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES yerleri açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını yaparken bir yandan da sürece ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Sınav giriş belgelerinin paylaşılacağı tarih adayların araştırdığı konuların başında geliyor.

2024-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra sınav giriş belgeleri erişime açılacak.