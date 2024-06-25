ÖSYM takvimi: ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES yerleri açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, ALES/2 temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES yerleri açıklandı mı?

ÖSYM takvimi: ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES yerleri açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-/2) katılacak öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını yaparken bir yandan da sürece ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Sınav giriş belgelerinin paylaşılacağı tarih adayların araştırdığı konuların başında geliyor. 

2024-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra sınav giriş belgeleri erişime açılacak. 

ÖSYM takvimi: ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES yerleri açıklandı mı? - 1

YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Adayların sınav giriş yerlerinin en geç sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

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