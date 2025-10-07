ÖSYM takvimine göre sayılı gün kaldı: YÖS/2 sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS/2) için geri sayım başladı. Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, sınav tarihini ve detayları ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimini kontrol ederek öğrenebiliyor.

YÖS/2 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre 2025 YÖS/2 sınavı 27 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Adaylar, sınav günü sabah saatlerinde kimlik kontrolü sonrası salonlara alınacak.



YÖS/2 sınav sonuçlarının, ÖSYM’nin açıklamasına göre Kasım ayının ortasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası veya aday numarası ile öğrenebilecek.