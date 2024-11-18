ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) yapıldı. Tüm gözler şimdi yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçların açıklanmasında olacak. İşte, 2024-ALES/3 sonuç tarihi...



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.



Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.