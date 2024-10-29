ÖSYM tarih verdi: 2024-DGS ek tercihleri ne zaman bitecek?

2024-DGS ek tercih süreci devam ediyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, başvuru sürecinin biteceği tarihe odaklandı. İşte, 2024 DGS ek tercih takviminde son durum...



DGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 31 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek.



EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.

