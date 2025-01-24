ÖSYM tarih verdi: 2025-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

YDS başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor. Öte yandan 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 180 dakika süre tanınacak. İşte, 2025-YDS/1 hakkında bilgiler...



YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.



GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU



YDS geç başvuruları ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.



2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.