ÖSYM tarih verdi: 2025-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek. Peki, YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: 2025-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor. Öte yandan 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 180 dakika süre tanınacak. İşte, 2025-YDS/1 hakkında bilgiler...

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

YDS geç başvuruları ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.

2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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