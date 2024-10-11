ÖSYM tarih verdi: KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS DHBT Sonuçları için geri sayım başladı. Din hizmetleri bilgisinin ölçümü için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda, adaylar pek çok konuda sorulara cevap verdi. Şimdi ise yapılan değerlendirmenin ardından sonuçlar bekleniyor. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan atamalarda rol oynayacak. İşte, 2024 KPSS DHBT sonuç tarihi
KPSS DHBT SONUÇ TARİHİ
Takvime göre 2024 KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
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