ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki yıl ara ile organize edilen KPSS Ön Lisans oturumu 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Memur olma hedefi ile yüz binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavın sonuçları ise ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından erişime açılacak.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.



Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.



Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.



KPSS ÖNLİSANS SONUÇ TARİHİ



Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.



ÖSYM BAŞKANI'NDAN KPSS ÖN LİSANS AÇIKLAMASI



Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu bildirdi.



Aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sürdürdüklerini kaydeden Ersoy, "2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.



Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini vererek, "Sınava 2 bin 535 engelli aday katılacak ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttük. Sınavda 164 bin 53 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak." bilgisini paylaştı.



Ersoy, 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu belirterek, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588 olduğunu kaydetti.



Sınava başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 olduğunu bildiren Ersoy, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.