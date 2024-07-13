ÖSYM tarih verdi: TUS ek tercihleri ne zaman bitecek?

2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya devam ediyor. Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki, TUS ek tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: TUS ek tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024- 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurmuştu. İşte, ek tercihlerde son tarih...

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri, 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.

Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

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