ÖSYM tarihleri ilan etti: 2025-İSG ne zaman yapılacak? İSG başvurusu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2025-İSG/1) başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınav tarihi merak ediliyor. Peki, 2025-İSG ne zaman yapılacak? İSG başvurusu ne zaman?
2025 yılında organize edilecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) başvurularının ne zaman alınacağı ve oturum tarihi belli oldu. İşte, 2025-İSG takviminde son durum...
2025 İSG SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) 7 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek.
2025-İSG başvuruları da 22 Ekim - 30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
Sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ TARİHİ
5 Kasım 2025 tarihi ise geç başvuru günü olarak belirlendi.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
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