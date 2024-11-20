ÖSYM tarihleri ilan etti: 2025-İSG ne zaman yapılacak? İSG başvurusu ne zaman?

2025 yılında organize edilecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) başvurularının ne zaman alınacağı ve oturum tarihi belli oldu. İşte, 2025-İSG takviminde son durum...



2025 İSG SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) 7 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek.



2025-İSG başvuruları da 22 Ekim - 30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.



Sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.



GEÇ BAŞVURU GÜNÜ TARİHİ



5 Kasım 2025 tarihi ise geç başvuru günü olarak belirlendi.



NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.