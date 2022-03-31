ÖSYM, TUS sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS ve 2022 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Mart'ta uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

