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ÖSYM, TUS sonuçlarını açıkladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 12:18

ÖSYM, TUS sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS ve 2022 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Mart'ta uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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