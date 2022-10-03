ÖSYM TUS tercih kılavuzu: TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM TUS sınav takvimi)

TUS tercihleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 4 Eylül'de gerçekleştirilen TUS sınavının ardından sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. TUS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, sınava giren birçok aday TUS tercihleri için tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM TUS tercih kılavuzu: TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM TUS sınav takvimi)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava giren adaylar sonuçlarını sorguladı. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar şimdi de TUS tercihlerinin yapılacağı tarih hakkında 'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı.

TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre işlemlerini yapacak olan adaylar, açıklanacak olan boş kontenjan sonrasında tercihlerini yapacak.

TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih verilmedi.

ÖSYM TUS tercih kılavuzu: TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM TUS sınav takvimi) - 1

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama geldi.

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde toplam 9.911 kontenjan planlandı. kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer verdi.

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