ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı! TUS tercihleri nasıl yapılır? (2022 ÖSYM TUS tercihleri)

ÖSYM tarafından TUS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte TUS tercihleri başladı. TUS tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını merak eden birçok kişi, konuyla alakalı sorgulama yapıyor. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır? Tercihler ne kadar sürecek?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.



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TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM tarafından başlatılan TUS tercih dönemi için tarihler belli oldu.



Buna göre; TUS tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

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