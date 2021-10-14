ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Adaylar, başvuru sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 10:03

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Fizik, Maliye ve Hukuk mezunu 3 uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurmuştu.

Duyuruda adayların KPSS puanlarının esas alınacağı ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar adayın yazılı a çağrılacağı ifade edilmişti.

ÖSYM Başkanlığı, Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş ına katılmaya hak kazanan adayları açıkladı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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