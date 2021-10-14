ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Fizik, Maliye ve Hukuk mezunu 3 uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurmuştu.

Duyuruda adayların KPSS puanlarının esas alınacağı ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar adayın yazılı sınava çağrılacağı ifade edilmişti.

ÖSYM Başkanlığı, Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayları açıkladı.

Adaylar, başvuru sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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