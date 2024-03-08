ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç ekranını paylaştı)

SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "11 Şubat 2024 tarihinde yapılan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına giren adaylar, sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi ve saatlerine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.



Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı Bilkent/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.



Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, e-Devlet üzerinden alınmış lisans mezuniyet belgesini, varsa lisansüstü mezuniyet belgelerini https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis_19062023.docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak 29.03.2024 tarihine kadar pdhdb@osym.gov.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.



İlgililere saygıyla duyurulur." denildi.