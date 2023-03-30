ÖSYM YDS sınav yerlerini açıkladı: YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1-2023) için geri sayım sürerken ÖSYM'den sınav giriş belgelerine ilişkin paylaşım geldi. YDS/1 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı.
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.
ÖSYM DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan paylaşımda; "9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
YDS SONUÇ TARİHİ
ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.