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ÖSYM YDS sınav yerlerini açıkladı: YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yılda 2 kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS'nin bu yılki ilk sınavı nisan ayında yapılacak. Sınava kısa bir zaman kala, YDS sınav giriş belgeleri gündemdeydi. ÖSYM duyurular ekranından yaptığı paylaşımla YDS sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. İşte YDS/1 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı ve sürecin ayrıntıları...

ÖSYM YDS sınav yerlerini açıkladı: YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (/1-2023) için geri sayım sürerken 'den sınav giriş belgelerine ilişkin paylaşım geldi. /1 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

ÖSYM YDS sınav yerlerini açıkladı: YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan paylaşımda; "9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

YDS SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

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