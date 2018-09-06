Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Çalış, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğerlioğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Arslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince uygun görüldü.
ÖSYM BAŞKANLIĞINA PROF. DR. HALİS AYGÜN ATANDI
ÖSYM Başkanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.
PROF. DR. HALİS AYGÜN KİMDİR?
Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.