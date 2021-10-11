ÖSYM - YKS ikinci ek tercihleri ne zaman yapılacak?

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim Cuma günü açıklandı.

Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ise 140 puanla alan üniversitelere yeniden tercih yapabilecek.

YKS ikinci ek tercih tarihleri binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor.

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS ikinci ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih ile üniversiteye yerleşen adayların üniveristeye kayıt yaptırıp yaptırmamaları sonucu ortaya çıkacak açık kontenjanlar hesaplanıp, 2. ek tercihler alınmaya başlanacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede; genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar, TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek” açıklamasında bulundu.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME İÇİN YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGELERİNE YANSITILDI



Yerleştirme puanlarının sonuç belgelerine yansıtılması ile ilgili ÖSYM'den şu açıklama geldi; "2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Adaylar, sonuç belgelerine 07 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.



2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir."

